FCF e Sesporte discutem calendário de jogos na Arena Castelão em 2025

Gramado do Gigante da Boa Vista está em obras desde dezembro e voltará a receber partidas a partir de fevereiro, com o primeiro Clássico-Rei do ano

Na última segunda-feira, 7, a Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte) e a Federação Cearense de Futebol (FCF) se reuniram para discutir o calendário de jogos na Arena Castelão em 2025. A principal praça esportiva local voltará a receber partidas a partir de fevereiro e o primeiro duelo deverá ser o primeiro Clássico-Rei da temporada, no dia 8 do próximo mês.

Titular da Sesporte, o secretário Rogério Pinheiro recebeu o presidente da FCF, Mauro Carmélio, o vice Mauro Carmélio Neto e o diretor de competições Neivaldo Júnior. Os dirigentes da entidade máxima do futebol cearense apresentaram as competições que terão jogos de Ceará e Fortaleza no Gigante da Boa Vista: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores e Série A.