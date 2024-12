Tirol anuncia Siloé e Pio para disputa do Campeonato Cearense 2025

O Cefat Tirol anunciou as contratações do atacante Siloé e o volante Pio, nomes conhecidos no futebol local, para a disputa do Campeonato Cearense 2025. Experientes, os jogadores chegam ao Time da Coruja para dar maturidade ao jovem elenco do Tirol.

Aos 33 anos, Siloé acertou o seu retorno ao Coruja após uma breve passagem em 2023, quando marcou um gol em quatro partidas realizadas com as cores do clube. O atacante teve uma passagem pelo Ceará entre 2015 e 2016.