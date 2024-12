Da missão de ajudar jovens até à elite do Estadual: Conheça o CEFAT Tirol, primeira SAF do Estado

O Tirol estreia no Campeonato Cearense 2025 no dia 18 de janeiro de 2025 contra o Ceará, atual campeão estadual, na Arena Castelão, às 16h40min.

Jovem – tem apenas 13 anos de fundação e 3 anos como clube profissional –, o Tirol foi o primeiro clube cearense a se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), tendo feito parceria com a rede farmacêutica cearense Pague Menos, sendo nomeado Grêmio Recreativo Pague Menos em seus primórdios.

O Campeonato Cearense de 2025 terá um novo personagem para a sua disputa. Estreante e caçula na Série A do Estadual, o Cefat Tirol chegará no Manjadinho do próximo ano com objetivo de surpreender e causar uma boa primeira impressão na elite do futebol cearense.

Outro jovem que também tem se destacado e passou pelo anteriormente conhecido como Grêmio Recreativo Pague Menos foi o atacante e artilheiro do Ceará em 2024, Erick Pulga. No entanto, assim como Caio Vidal, o Tirol não possui qualquer quantia a receber sobre uma possível venda do atleta, que tem sido cobiçado pelo mercado nacional e internacional.

“Sávyo me mostrou a importância do projeto para a comunidade e o quão necessários esses retornos financeiros são, podendo ser utilizados justamente para dar melhores condições aos nossos atletas”, disse Deusmar.

“O intuito de virar SAF foi para facilitar o nosso funcionamento. Com Deusmar Queirós sendo o presidente da nossa associação e ele sendo, não um apaixonado por futebol, mas sim um aficionado por empreender, nós entendemos que nos tornar um clube-empresa seria melhor para o processo de construção e organização do clube”, explicou Sávyo.

Estreando na primeira divisão do Estadual, o Tirol pretende aumentar o investimento feito na temporada de 2024, quando foram movimentados cerca de R$ 2,5 milhões entre todas as categorias do clube. Os recursos, revela o diretor administrativo, vêm, em maior parte, de seu “mecenas”.

O estopim do Coruja veio em 2024, quando conquistou o título de campeão da segunda divisão do Estadual e garantiu o acesso para a elite do futebol cearense.

A ascensão foi rápida, tendo o clube sido vice-campeão da terceira divisão do Campeonato Cearense já no seu primeiro ano como profissional e conquistando a categoria sub-20 do torneio no ano seguinte.

“Nosso investimento, a maior parte dele, digamos que 70%, vem do Deusmar Queirós, que realmente atua como um mecenas do futebol do Tirol, assim com é a Leila Pereira no Palmeiras. Ele investe do próprio bolso no clube”, contou Sávyo.

Em crescimento desde 2008, quando ainda estava no papel, o projeto hoje conta com uma grande infraestrutura situada no bairro Carlito Pamplona, mais precisamente na comunidade do Tirol, homônimo e inspiração para intitular o clube.

Atualmente, em dezembro de 2024, o Time da Coruja conta com dois campos sintéticos, além de uma quadra de futsal em seu terreno. Nas instalações do clube, estão presentes consultórios de profissionais da saúde – como médico, fisiologista, psicólogo, entre outros – e até mesmo sala de aula para as categorias mais jovens. Ainda no terreno, uma academia é disponibilizada para os atletas usufruírem.

Auditório para aulas e preleções Crédito: Divulgação/Cefat Tirol Sala de estudo para os atletas Crédito: Divulgação/Cefat Tirol O clube conta com dois campos sintéticos Crédito: Divulgação/Cefat Tirol Academia do Tirol Crédito: Divulgação/Cefat Tirol Campo com grama sintética onde os jogadores treinam Crédito: Divulgação/Cefat Tirol Sala de estudo para os atletas Crédito: Divulgação/Cefat Tirol

De olho no Estadual

Questionado sobre a pretensão do time na estreia na Série A do Campeonato Cearense, em 2025, Deusmar Queirós afirmou que é “muito ousado” para um clube como o dele, “que mal começou e vem da periferia da cidade”, querer disputar logo de cara um campeonato com equipes do nível de Ceará e Fortaleza.

“Nós sabemos o nosso lugar, nós não temos pretensão de enfrentar e desafiar ninguém. Só queremos participar e, de preferência, continuar na Série A”, disse o presidente do clube.

Sávyo reafirmou que o objetivo principal do clube é permanecer na elite do futebol cearense para se manter como um time de primeira divisão, mas acredita na possibilidade de ir mais longe.

“Eu falo do fundo do meu coração, como gestor do projeto, eu quero classificar, eu quero uma vaga na Série D, eu quero cruzar as fronteiras do Estado do Ceará para jogar um campeonato brasileiro”, disse o diretor administrativo do clube.

Para começar a preparação, o Time da Coruja teve uma troca no comando técnico. O ex-treinador do clube, Nilson Corrêa foi desligado do Tirol após não conseguir avançar de fase na Taça Fares Lopes.

Para o lugar do ex-comandante, Fabiano Soares foi anunciado pela equipe cearense. O técnico de 58 anos possui passagem por Compostela-ESP, Athletico-PR, Vitória e Tubarão-SC.

O clube também anunciou a chegada de quatro reforços: o laterais-esquerdos Tadeu Araújo e Zé Carlos, o volante Pio e o atacante Siloé.

O Tirol estreia no Campeonato Cearense 2025 no dia 18 de janeiro contra o Ceará, atual campeão estadual, na Arena Castelão, às 16h40min.