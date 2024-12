Floresta e Ferroviário decidem título da Taça Fares Lopes

Na ida, o Floresta venceu o Ferroviário por 2 a 0 / Crédito: Leandro Leite/Floresta EC

A Taça Fares Lopes ganhará um novo lar neste sábado, 6. Às 16 horas, Floresta e Ferroviário irão entrar em campo no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza, para decidir quem fatura o título estadual e, de quebra, a vaga remanescente do Estado para a Copa do Brasil 2025. A partida é válida pela volta da final do certame local. No primeiro embate, realizado na última quarta, o Lobo da Vila Manuel Sátiro levou a melhor ante o Tubarão da Barra. Também no PV, a equipe comandada por Raimundo Wagner venceu por 2 a 0, com gols anotados pelos dois atacantes do clube: Andrew e Diogo Mourão.

O Ferroviário vai em busca de evitar o segundo vice consecutivo, já que na Taça Fares Lopes de 2023, o grupo coral viu o Iguatu conquistar a virada no segundo jogo e faturar o troféu nos pênaltis por 8 a 7. Para isso, o técnico do Tubarão, Marcelo Vilar, crê em uma grande doação do escrete coral em campo, mesmo sabendo da dificuldade pela desvantagem. "Ficou mais difícil, mas acreditamos no nosso potencial e vamos buscar o resultado na segunda partida. Vamos trabalhar o lado psicológico, mostrar que temos capacidade de criar de novo e esperar mais esmero na finalização para que possamos fazer o gol", ressaltou ele logo após o revés do primeiro jogo, que ele batizou de "primeiro tempo da decisão". No segundo tempo — ou segundo jogo —, ele deu a entender que manterá a base do revés pelo alto número de chances de gol criadas pelo time, mesmo confessando que a estratégia de ir para campo com uma equipe reativa tenha surgido mais efeito para o adversário.