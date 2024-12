Floresta e Ferroviário decidem final da Copa Fares Lopes 2024

As equipes protagonizam o duelo de ida já nesta quarta-feira, 4, às 19 horas, no Estádio Presidente Vargas

A Copa Fares Lopes Segurobet 2024 conheceu neste fim de semana seus dois finalistas: Floresta e Ferroviário decidirão a final do campeonato. As equipes se enfrentam pelo jogo de ida já nesta quarta-feira, 4, às 19 horas, no estádio Presidente Vargas. Enquanto o jogo decisivo será realizado no sábado, 6, às 16 horas, também no PV.

Atual vice-campeão da competição, o Ferroviário chegou à final ao vencer o Atlético-CE por 2 a 0, superando a desvantagem de 1 a 0 no jogo de ida. Na fase de grupos, o Tubarão da Barra avançou como líder do grupo A, com sete pontos somados.