Floresta vence Ferroviário por 2 a 0 e abre vantagem na final da Taça Fares Lopes

Gols do Lobo da Vila foram marcados por Andrew e Diogo Mourão na noite desta quarta-feira, 4, no estádio Presidente Vargas

A partida se desenrolou com a posse de bola para o Tubarão da Barra, mandante da partida, que desde os primeiros lances apresentou uma postura ofensiva e tentou ameaçar o gol de Wilderk. A equipe de Marcelo Vilar não conseguia, no entanto, balançar as redes ou assustar a meta adversária com tanta efetividade, já que a defesa do Floresta se postava bem no campo defensivo. Do outro lado do campo, o Lobo da Vila incomodava o Tubarão principalmente anulando espaços entre Ciel, o principal jogador coral, e Allanzinho, fazendo com que as finalizações do adversário fossem ineficientes.

Com essa postura e incitando a frustração coral por não conseguir balançar as redes, o Floresta passou a procurar espaços para contra-ataque após os 15 minutos iniciais. Apesar de mandar para fora os dois primeiros chutes, na terceira tentativa de finalização o atacante Andrew levou a melhor diante do goleiro Carlão e abriu o placar no Presidente Vargas aos 27 minutos após receber um passe infiltrado pela direita.

Com a vantagem somada, a equipe de Raimundo Wagner seguiu na estratégia de neutralizar as principais potências ofensivas do Ferroviário e se aproveitou também das bolas paradas no segundo tempo para construir o triunfo no jogo. Aos 24 minutos da etapa final, após um lançamento pelo alto, Diogo Mourão ampliou com uma cabeçada baixa e desviada pela defesa coral para o Lobo da Vila, construindo assim a vantagem do Verdão da Vila Manoel Sátiro na busca pela taça estadual.

Para superar o benefício somado pelo Floresta, o Ferroviário precisa de uma vitória por três gols de diferença. Caso o Tubarão da Barra consiga um triunfo por dois tentos, o campeão será definido nas penalidades.

O jogo de volta, que irá ocorrer novamente no estádio Presidente Vargas e dessa vez com o mando de campo para o Floresta, será no próximo sábado, 7, às 16 horas. O embate terá transmissão da TV Ceará e da FCF TV.