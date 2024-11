FPF define grupos da Copinha 2025: veja os adversários dos cearenses

Com 20 estreantes em 2025, o torneio nacional terá início o início da sua 55ª edição logo no dia 2 de janeiro e será encerrada – seguindo a tradição – no dia 25 do mesmo mês, data que marca o aniversário de São Paulo. A cerimônia de lançamento foi realizada no Pacaembu, que será também o palco da decisão.

Os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior foram definidos em sorteio pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta segunda-feira, 25. Entre os 128 times, divididos em 32 grupos, estão os cinco representantes cearenses na disputa da maior competição de base do país: Ceará, Ferroviário, Floresta, Fortaleza e Tirol; que jogarão nas sedes de Juventus, Osasco, Votuporanga, Santana do Parnaíba e Araraquara, respectivamente.

Na primeira fase, o Ceará (grupo 31) enfrentará Juventus, Trindade-GO e Portuguesa Santista. No ano passado, o Alvinegro caiu na segunda fase para o São Paulo na disputa por pênaltis. Contudo, havia terminado como primeiro do grupo com 100% de aproveitamento e boas atuações.

Atletas como o zagueiro Jhonatan – já vendido ao Cruzeiro – se destacaram e ganharam chances no profissional do Vovô. O atacante Pablo, por exemplo, foi o artilheiro da fase inicial.

O Fortaleza (grupo 25) enfrentará Carajás-PA, Ituano e São Bento em Santana do Parnaíba. Em 2024, o Leão caiu para o CRB na terceira fase, mas revelou jovens como Kervin e Kauan, usados no profissional por Vojvoda, além do destaque de Iarley, que marcou três gols diante do Internacional.