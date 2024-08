Empate contra Tombense tira chances de permanência do Ferroviário por vias judiciais

O Tubarão jogará a Série D em 2025 Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário AC

Na partida, o Ferroviário chegou a estar à frente duas vezes, com direito a hat-trick do atacante Ciel, mas sofreu o empate nos minutos finais do jogo, já nos acréscimos. Assim, encerrou a competição com apenas 15 pontos em 19 jogos disputados. Início do imbróglio

As questões na Justiça não começaram com o time cearense. Inicialmente, o CSA apontou uma suposta infração cometida pelo Caxias, que utilizou o lateral-direito Yuri Ferraz no torneio nacional. Quando a equipe alagoana garantiu a permanência, a Aparecidense assumiu a investigação com o mesmo objetivo. A acusação é que o atleta fez quatro partidas antes de trocar de time dentro da mesma Série C, o que é impedido pelo regulemento. O posicionamento do Caxias é que se o jogador tiver feito mais, a culpa é da CBF ou da arbitragem. A punição prevista resultaria na perda de "33 pontos" e o clube finalizou com 21, na 15° colocação.

Antes da rodada final da competição, em contato exclusivo com o Esportes O POVO, o Ferroviário confimou que entraria na briga pela punição do Caxias e que adicionaria um novo caso, antes não apontado pelos outros clubes, caso fosse necessário. Segundo o time da Barra do Ceará, o técnico Felipe Surian, que assumiu o Sampaio Corrêa justamente na partida realizada contra o Ferroviário, não estava no BID antes da rodada começar, sendo registrado apenas no dia do jogo. Rodada final Chegando ao jogo derradeiro, o Ferroviário tinha alguns cenários à vista. Olhando apenas a tabela, as chances de permanência já não existiam. Entretanto, uma possível punição do Caxias poderia manter a equipe caso ganhasse e contasse com o tropeço da Aparecidense e do Sampaio Corrêa.