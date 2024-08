Floresta roda elenco em despedida da Série C 2024 e perde fora de casa para o São Bernardo

O Floresta entrou em campo para enfrentar o São Bernardo pela última rodada da Série C 2024. A bola rolou em São Paulo, mas o Floresta já pensava na temporada seguinte por já ter seu cenário final definido na competição, com a permenência conquistada.

Com promessa de maior investimento para a sua próxima temporada, na qual pretende buscar uma posição ainda mais alta no torneio nacional, o Verdão encerrou a sua participação com uma derrota por 2 a 0.

Para a partida no estádio Primeiro de Maio, o técnico Marcelo Cabo, que comandou a reação heroica da equipe pela permanência após perder os sete primeiro jogos do campeonato, levou jóias do sub-17 para serem testadas no compromisso final e rodou peças de seu elenco. Os tentos adversários foram marcados por Kayke e Maycon Douglas.