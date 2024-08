Vendido pelo Porto, Evanilson se torna o jogador cearense mais caro da história

O atacante era um dos principais jogadores do Porto. Na última temporada, nas 42 vezes que esteve em campo, contribuiu com 25 gols e cinco assistências

Depois de boas temporadas no Rio de Janeiro, foi vendido para o Porto e virou um dos principais jogadores do Dragão. Somente na última temporada, 2023/24, marcou 25 gols e contribuiu com cinco assistências.

Natural de Fortaleza, o jogador não possui passagens pelos clubes locais. A sua formação começou no Estação, mas logo cedo foi para o Fluminense-RJ, onde iniciou sua trajetória.

O atacante Evanílson deixará o Porto, de Portugal, nessa janela de transferência com destino ao Bournermoth-ING. Na negociação, o clube português receberá 47 milhões de euros para a venda, tornando, assim, o atleta cearense mais caro da história. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Evanilson deixa as terras portuguesas com 154 partidas, 63 tentos e 17 assistências. Além disso, foi campeão da Taça de Portugal por três oportunidades, da Liga Portuguesa, da Supertaça Cândido de Oliveira e da Taça da Liga.

Esse desempenho o credenciou à seleção brasileira, e o fortalezense acabou sendo c onvocado por Dorival Júnior para disputar a Copa América . No torneio dos Estados Unidos, porém, teve pouca minutagem, atuando em apenas uma partida.

Conheça a trajetória de Evanilson

Há quatro temporadas na Europa — especificamente em Portugal — Evanílson virou um dos principais jogadores do Porto e um dos mais requisitados pela torcida. No entanto, a vida do cearense teve alguns percalços até chegar ao patamar atual.

No futebol, sua história começou no Estação Antônio Bezerra. Seu primeiro técnico, José Neto, também era olheiro do Fluminense, contribuindo na sua ida ao Tricolor das Laranjeiras.

“A ida dele ao Fluminense se deu pelo excelente campeonato cearense que fez [no sub-13]. Ele foi campeão, fez um golaço na final contra o Ceará, e era um jogador que chamava muita atenção”, disse o técnico em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO.