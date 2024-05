Cearense Evanilson marca, Porto vence Sporting e conquista Taça de Portugal

Atacante Evanilson no jogo Porto x Sporting pela final da Taça de Portugal Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Porto conquistou o título da Taça de Portugal na tarde deste domingo, 26, no Centro Desportivo Nacional do Jamor. Em sua última partida pelo clube, o iraniano Mehdi Taremi, já acertado com a Inter de Milão, definiu a vitória por 2 a 1 sobre o Sporting, na prorrogação. Recém-convocado para a Seleção Brasileira, o cearense Evanilson foi o responsável por marcar o primeiro gol do time do Dragão na grande decisão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A conquista da Copa traz ao menos um título no ano para o Porto, que não teve uma grande temporada. Após cair nas oitavas de final da Liga dos Campeões, a equipe comandada por Sérgio Conceição terminou a liga na terceira colocação.

Campeão português, o Sporting não perdia há 11 partidas. O time conquistou o título da liga nacional, seu único na temporada, de forma antecipada. O JOGO O Sporting era o time que mais tentava no começo da partida e conseguiu abrir o placar com o zagueiro St. Juste, que subiu após cobrança de escanteio e e finalizou de cabeça, aos 20 minutos do primeiro tempo. O Porto respondeu rapidamente, aos 25 minutos da etapa inicial. Geny Catamo, do Sporting, acabou ajeitando nos pés do brasileiro Evanílson, que empatou a partida.