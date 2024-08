Floresta recebe o Ypiranga no PV para encaminhar permanência na Série C

Invicto há seis jogos na Série C (três vitórias e três empates), o Floresta entra em campo na noite desta segunda-feira, 12, diante do Ypiranga-RS, no Estádio Presidente Vargas, para tentar espantar de vez o risco de rebaixamento. O confronto, válido pela 17ª rodada da competição nacional, terá início às 20 horas.

No duelo, o time da Vila Manoel Sátiro almeja dar continuidade ao bom momento vivido na Terceirona e encaminhar a permanência para a edição do próximo ano, que seria a quinta participação consecutiva.

Em caso de um triunfo diante do clube gaúcho, o clube cearense ainda pode voltar a sonhar com uma classificação para a próxima fase do certame, com mais duas partidas pela frente, diante de Athletic-MG e São Bernardo.