Série D: Atlético-CE e Iguatu fazem jogo decisivo da segunda fase neste fim de semana

Representantes cearenses na Série D, Atlético-CE e Iguatu entram em campo neste fim de semana para disputar o jogo de volta da segunda fase da competição. Caso se classifiquem, os times avançarão às oitavas de final do campeonato.



No primeiro confronto dos alencarinos nesta etapa, ocorrido no dia 21 de julho, somente o Atlético-CE largou com vantagem ao vencer o Itabaiana (SE) por 1 a 0. O Iguatu, por sua vez, ficou em empate sem gols diante do Jacuipense (BA).

Após ter vencido o primeiro duelo no Domingão com gol de Ari, artilheiro da Série D, o Atlético-CE terá o desafio de manter ou aumentar a vantagem sobre os sergipanos fora de casa. Classificado como líder do grupo A4, o Itabaiana soma 76,2% de aproveitamento como mandante na competição. As equipes se enfrentam neste domingo, 4, às 16 horas, no Barretão, em Lagarto-SE.