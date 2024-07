Kobayashi valoriza empate fora de casa e projeta jogo contra o CSA: "Decisivo"

Em reta final da primeira fase da Série C, o Ferroviário permanece na luta para deixar a zona de rebaixamento. Após o empate com o Confiança na noite dessa segunda-feira, 22, o time desceu uma posição e passou a ocupar a 18ª colocação da tabela. Mesmo em um cenário difícil, o técnico Paulinho Kobayashi se vê otimista para o restante da campanha.

Em entrevista coletiva pós-jogo, Kobayashi analisou de maneira positiva a partida do Tubarão e ressaltou a importância do ponto somado fora de casa. “Se nós tivéssemos conseguido sempre um ponto fora de casa, nós não estaríamos nesta situação. É um ponto que lá na frente pode nos ajudar. Conseguimos fazer um jogo diferente dos outros. Poderíamos ter saído com a vitória, mas infelizmente não conseguimos”, disse o treinador.

Apesar da igualdade no placar, o time coral fez uma boa partida diante do adversário e se mostrou mais ofensivo ao longo da disputa. Sobre o desempenho da equipe, Koba atribuiu a atuação eficiente à solidez defensiva. “As pessoas entendem um time de três zagueiros como um time defensivo, mas nós tivemos um volume de jogo maior e mais chances lá na frente por causa disso”, afirmou.