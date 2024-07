Seleção Brasileira feminina é convocada para as Olimpíadas de Paris 2024; confira a lista

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na tarde desta terça-feira, 2, a lista de convocação da Seleção Brasileira Feminina para as Olimpíadas de Paris 2024. A lista de atletas escolhidas pelo técnico Arthur Elias conta com 18 atletas convocadas e quatro reservas.

Dentre os desfalques da Canarinha, está a atacante Bia Zaneratto, do Kansas City Current, que se recupera de uma fratura no quarto metatarso.

A Seleção Brasileira está chaveada no grupo C e estreia contra a Nigéria no dia 25 de julho, às 14 horas. Antes de embarcar para a França, o elenco ficará concentrado na Granja Comary, em Teresópolis–RJ, a partir do dia 4 de julho. A viagem para a Bordeaux, local que servirá de base para a delegação brasileira, ocorrerá no dia 17.