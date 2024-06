Leo Rafael é afastado do Ferroviário após deixar treinamento e será devolvido ao Ceará

O atleta seguirá treinando a parte física na Vila Olímpica Elzir Cabral até que parte burocrática do encerramento do contrato de empréstimo seja resolvida

O meia Léo Rafael, emprestado pelo Ceará ao Ferroviário, será devolvido ao Alvinegro após desentendimento no clube Coral. O Tubarão emitiu um comunicado divulgando que o atleta não compareceu aos treinamentos e, por isso, sinalizou a Ceará que a comissão técnica não contava mais com o jogador. Em conversa com os clubes e o staff do jogador, o Esportes O POVO apurou a situação.

No último treinamento do clube antes da viagem para enfrentar o Botafogo-PB pela Série C, o técnico Paulinho Kobayashi divulgou a lista de relacionados visando o duelo com 20 nomes, sem a presença do meia. Ao que informou o clube à reportagem, o jogador deixou o treinamento após isso indicando que sairia do time, o que foi visto internamente como indisciplina. Kobayashi logo indicou que não usaria mais Léo Rafael nos jogos do time.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De imediato, o Tubarão da Barra sinalizou ao Vovô, de maneira amigável, que devolveria o jogador, mas liberou que ele continuasse treinando a parte física no time da Barra do Ceará até resolver a parte burocrática do encerramento do empréstimo. O staff do atleta, mesmo com a nota emitida pelo Ferroviário, nega o ocorrido e lembra que o contrato vai até o fim da temporada.