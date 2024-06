Recém-fundado, Acopiara FC ganha destaque nos estaduais Sub-17 e 20

Equipe do interior do Estado, criada pela multinacional Blockchain Sports, vem desempenhando bom nível nas competições de base

O Acopiara FC, equipe do interior do Estado recém formada pela multinacional Blockchain Sports , vem ganhando destaque nas competições de base chanceladas pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

"O resultado final foi muito bom e é fruto do trabalho de todos da Blockchain Sports, equipe técnica e os garotos, que treinam forte todos os dias. Estamos apenas começando, seguindo o caminho certo, para que os resultados só melhorem daqui para frente", comentou Lima de Moura, diretor de futebol do Acopiara.

Além disso, a equipe do interior também vem desempenhando bom nível no Cearense Sub-20. No certame, o time ocupa a liderança do grupo A com três vitórias em três jogos. Os triunfos ocorreram diante de Cariri, Crato e Iguatu.