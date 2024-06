Série D: Trio cearense da quarta divisão entra em campo hoje; veja confrontos

Representantes cearenses na Série D do Brasileirão, Atlético-CE, Iguatu e Maracanã entram em campo nesta quarta-feira, 12, pela oitava rodada da primeira fase. As equipes iniciarão a partir desta rodada, as partidas de volta da competição. Na metade da primeira etapa do certame, apenas o Iguatu está na zona de classificação do grupo C para a segunda fase.

Nesta rodada, o Azulão do Centro-Sul será o único time alencarino a jogar em casa. Recebendo o América-RN no Morenão, às 19 horas, o Iguatu luta para permanecer na zona de classificação. As equipes se enfrentaram na última rodada pelo jogo de ida na Arena das Dunas e o placar foi favorável ao time da casa, que venceu o Azulão por 1 a 0.