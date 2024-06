Buffon diz que Itália está sendo subestimada

"O que mais me chamou a atenção, o que também mais me surpreendeu positivamente neste grupo de jogadores, é a importância que eles dão à ideia de representar seu país, de vestir esta camisa", continuou o ex-goleiro, campeão mundial em 2006 e vice-campeão europeu em 2012.

Comandada pelo técnico Luciano Spalletti, a Itália não figura entre as favoritas ao título da Euro, depois de não ter se classificado para a Copa do Mundo de 2022, e de só garantir vaga no torneio continental na repescagem. Além disso, seu grupo é o mais complicado, com Espanha e Croácia.

"Estes jogadores mostram muita humildade e vontade de se colocar à disposição dos demais. Também temos neste grupo quatro, cinco ou seis jogadores que são os melhores jogadores europeus e inclusive do mundo", afirmou Buffon, que defendeu a 'Azzurra' em 176 jogos entre 1997 e 2016.

"Temos um excelente grupo e figuras individuais que podem fazer a diferença. Em resumo, tudo o que é necessário para fazer um grande torneio", acrescentou o ex-goleiro, para quem seu sucessor, Gianluigi Donnarumma, "é um ponto muito forte da nossa equipe, uma garantia".