Kobayashi lamenta derrota para o Botafogo-PB, mas destaca evolução do Ferroviário

Derrotado no último domingo, 9, para o Botafogo-PB, o técnico do Ferroviário, Paulinho Kobayashi lamentou o resultado negativo, mas exaltou a atuação do Tubarão da Barra frente ao Belo. Para ele, a equipe está em evolução, apesar do momento de reconstrução.



"A gente fica triste de perceber que nossa equipe jogou melhor e não conseguiu o resultado. É ruim sair derrotado jogando bem, mas como estamos numa fase de reconstrução da equipe, fico feliz pelo empenho dos jogadores [...] Nosso time já mostrou personalidade. Aos poucos vamos encaixar, é questão de tempo. Conseguimos vitórias em dois jogos em casa e agora precisamos do equilíbrio."