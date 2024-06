Feroviário é derrotado pelo Botafogo-PB e pode retornar ao Z4

Entrando em campo pela oitava rodada da Série C, Botafogo-PB e Ferroviário empataram em 0 a 0 na tarde deste domingo, 9, no estádio Almeidão (PB). Com o ponto conquistado fora de casa, o Tubarão da Barra ocupa a 12ª colocação até o fim da rodada. O Botafogo-PB, por sua vez, perdeu a lide

Após o apito inicial, as equipes protagonizaram um jogo equilibrado. Com maior posse de bola nos minutos iniciais, o Botafogo-PB ditou o ritmo do jogo com uma boa presença de campo e boa construção de jogadas. O Alvinegro, entretanto, não soube se aproveitar da vantagem e cedeu espaço ao Ferroviário, que passou a chegar com perigo sobre o time da casa após os vinte minutos.

Entrando em campo pela oitava rodada da Série C, Botafogo-PB e Ferroviário empataram em 0 a 0 na tarde deste domingo, 9, no estádio Almeidão (PB). Com o ponto conquistado fora de casa, o Tubarão da Barra ocupa a 12ª colocação até o fim da rodada. O Botafogo-PB, por sua vez, perdeu a lide

Após o apito inicial, as equipes protagonizaram um jogo equilibrado. Com maior posse de bola nos minutos iniciais, o Botafogo-PB ditou o ritmo do jogo com uma boa presença de campo e boa construção de jogadas. O Alvinegro, entretanto, não soube se aproveitar da vantagem e cedeu espaço ao Ferroviário, que passou a chegar com perigo sobre o time da casa após os vinte minutos.

Inibido nos primeiros minutos, o Tubarão da Barra criou a primeira grande chance no jogo somente aos vinte e cinco minutos. Após uma jogada de contra-ataque do Ferrão, a bola chegou aos pés de Ciel, que mandou por cima do goleiro adversário. Até o fim do primeiro tempo, o clube coral chegou mais duas vezes ameaçando o time da casa, mas não conseguiu finalizar.

Na volta para o segundo tempo, o técnico coral, Paulinho Kobayashi, promoveu apenas uma mudança no meio de campo ao colocar Marciel no lugar de Romarinho. A mudança, entretanto, foi o suficiente para fazer a equipe da Barra se destacar mais ainda na partida. Aos quatro minutos da segunda etapa, o Ferroviário já havia criado duas grandes chances com a dupla ofensiva.