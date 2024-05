Ceará e Fortaleza se manifestam por veto de repasse à FAAP em análise à Lei Geral do Esporte

Ceará e Fortaleza, em conjunto com outros clubes das Séries A e B do Brasileirão, se manifestaram por meio de uma nota na tarde desta terça-feira, 28, solicitando a manutenção do veto parcial à Lei Geral do Esporte no tópico que especifica os repasses à Federação das Associações de Atletas Profissionais (FAAP).

No posicionamento, os times brasileiros alegam falta de transparência da FAAP com relação ao que é feito com os valores repassados. De acordo com os clubes, a entidade cobra 1% de toda transferência de jogadores e 0,5% do salário de cada atleta para ajudá-los.

"Precisamos de um mecanismo transparente e eficaz para apoiar os atletas, sem beneficiar entidades privadas com intenções obscuras e que nunca prestou contas à sociedade", diz o final da nota.