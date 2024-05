Valendo primeira vitória na Série C, Floresta e Ferroviário se enfrentam no PV

Inicialmente, o duelo estava marcado para o dia 25, mas foi adiado em razão do show do humorista Whindersson Nunes em apoio às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Duelando pelo objetivo mútuo de conquistar a primeira vitória na Série C de 2024, Floresta e Ferroviário se enfrentam hoje, às 20 horas, no estádio Presidente Vargas. O eventual vencedor do confronto finalizará a sexta rodada da competição fora da zona de rebaixamento. A partida terá transmissão do Nosso Futebol e da DAZN.

“Agora é focar no próximo compromisso diante do Ferroviário. Um jogo que a gente tem como determinante, um divisor de águas para nós para que a gente possa buscar a primeira vitória diante do Ferroviário, ter a nossa primeira vitória na competição. Que a gente possa ter uma sequência de bons resultados e, passo a passo, buscar nossos objetivos dentro da competição", avaliou o técnico Marcelo Cabo.

Por sua vez, o Tubarão da Barra chega com um jogo a menos que o Verdão — a partida diante do São José-RS foi adiado devido à tragédia no Rio Grande do Sul — e também sem vitórias. Até o momento, o escrete coral é dono da pior defesa da Série C, sendo vazado em 13 oportunidades.



Com o retorno de Paulinho Kobayashi ao comando do time coral, quatro reforços chegaram ao clube da Barra: o goleiro Rafael Mariano, que já passou pelo Ferroviário; o zagueiro Naldo, ex-Ceará; o lateral-esquerdo Renan Luis e o meia Romarinho — os dois últimos estavam com Kobayashi no Capital-DF. O Tubarão planeja ainda trazer um lateral-direito e um centroavante para fechar o plantel.