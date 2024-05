Ferroviário: Copertino critica arbitragem, fala de falta "criminosa" e diz: "Nos prejudicou"

O treinador, entretanto, não ficou lamentando a derrota para o Figueirense na estreia da Série C e já está com o pensamento voltado para a próxima rodada do torneio

“Eu acho que a equipe não teve um primeiro tempo bom, a equipe começou tomando dois gols que não costuma levar. No intervalo corrigimos uma situação que detectamos sobre posicionamento e até a agressividade. A equipe estava treinando muito a fase de transição, e não fizemos nenhum jogo desse, apesar do Figueirense estar proporcionando. Voltamos melhor para o segundo tempo. Mas das duas trocas que fiz, perdemos dois jogadores. O Caio por lesão na posterior e o Gabryel por uma entrada criminosa. Na minha opinião, deveria ter sido expulso”, disse.

O treinador Maurício Copertino ficou na bronca com a arbitragem após a derrota do Ferroviário por 2 a 1 para o Figueirense, fora de casa, em jogo que marcou a estreia do clube cearense na Série C do Campeonato Brasileiro deste ano. O comandante, em entrevista coletiva após o confronto no último domingo, analisou o duelo e falou sobre a entrada “criminosa” sofrida por Gabryel, atacante coral.

Apesar do revés, resultado que não estava no plano, Copertino preferiu não ficar se lamentando. O treinador enfatizou que derrotas fazem parte do campeonato e que o Tubarão da Barra precisa focar nos 18 jogos restantes do certame. O próximo desafio será diante da Aparecidense na próxima segunda-feira, 29, desta vez em casa e com o apoio do torcedor.

“A gente sempre espera uma vitória vindo de um jogo assim, uma estreia importante. O empate seria importante também para estarmos voltando para Fortaleza, mas faz parte do campeonato. Temos que seguir nossa caminhada. Foi o primeiro jogo, ainda faltam 18 e vamos jogar em casa agora. É fazer uma grande semana para enfrentar a Aparecidense”, comentou.

Copertino ainda quer reforços no Ferroviário?

Questionado sobre a necessidade de mais reforços para o elenco, Copertino preferiu não se aprofundar no tema. O treinador exaltou os jogadores que compõem o plantel atualmente e explicou que, pelo contexto do duelo diante do Figueirense, é difícil fazer esse tipo de balanço. Em sua fala, inclusive, o comandante voltou a questionar a atuação da arbitragem, já que o Coral precisou terminar o jogo com dez em campo pela lesão sofrida por Gabryel.