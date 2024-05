Ferroviário protesta contra falta em Gabryel Martins e faz apelo à CBF: "Lance desleal"

Em sua estreia pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário acabou superado pelo Figueirense fora de casa. Após a derrota de 2 a 1 para o time da casa, o Tubarão da Barra utilizou as redes sociais para protestar acerca do lance envolvendo o atacante Gabryel Martins, que se lesionou em uma disputa de bola durante a partida.

Na volta para o segundo tempo, aos 32 minutos da última etapa, o camisa 11 coral levou a pior em uma dividida com um defensor do Figueirense e sofreu uma lesão na panturrilha esquerda. O jogador teve que ficar de fora da partida por cerca de dez minutos, fazendo com o que o time da Barra jogasse com um a menos.

Mesmo sentindo a panturrilha, Gabryel Martins voltou a campo para o restante da partida e chegou a contar com uma chance de gol, mas não obteve sucesso na finalização.