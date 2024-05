Ferroviário perde para o Figueirense por 2 a 1 na estreia da Série C 2024

O Ferroviário iniciou a Série C do Brasileirão de 2024 com uma derrota. Neste domingo, 21, o Tubarão da Barra foi superado em 2 a 1 pelo Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. Os gols da partida foram anotados por Lincoln para o Peixe e Alisson — que marcou duas vezes — para o Furacão do Estreito.

As principais emoções da partida ocorreram na primeira etapa. Desde o primeiro minuto de jogo, os mandantes ditaram o ritmo da partida ao marcar, em menos de dois minutos, o primeiro gol do embate. Em uma finalização de distância, o camisa 11 Alisson colocou a bola no canto do goleiro Douglas Dias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a vantagem construída de maneira precoce, o grupo catarinense dominava o jogo. Somente aos 28 minutos foi que o Tubarão da Barra conseguiu criar a primeira oportunidade de gol, que foi desperdiçada. Apesar de ter que lidar com a pressão adversária, foi a equipe de Maurício Copertino quem marcou o segundo tento da partida.