Copa do Nordeste 2024: CBF divulga calendário e marca finais para junho

Nesta terça-feira, 7, exatamente uma semana depois de divulgar o calendário do futebol nacional para 2024, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou as datas base da próxima edição da Copa do Nordeste. As finais da competição regional, de acordo com a entidade, estão previstas apenas para junho.

As finais do Nordestão serão disputadas em meio a data Fifa, período reservado para jogos das seleções nacionais, do mês de junho. De acordo com o calendário, o duelo de ida da grande decisão está previsto para o dia 5 (quarta-feira), enquanto a volta para o dia 9 (domingo).

Os outros duelos de mata-mata da competição regional - quartas de finais e semifinais - serão disputados logo após o encerramento do estadual. As quartas estão marcadas para 10 de abril, enquanto as semis acontecerão 14 dias depois. Os jogos vão chocar com as datas das rodadas 2 e 3 da Copa Sul-Americana, caso algum clube nordestino conquiste vaga no torneio da Conmebol e avance de fase no Nordestão.