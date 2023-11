Pré-Copa do Nordeste tem datas definidas; saiba os rivais de Iguatu e Ferroviário

Serão 16 times lutando por quatro vagas na fase de grupos do Nordestão do próximo ano. Os confrontos acontecem em jogo único e em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão irá para os pênaltis

As datas para o início da disputa das Eliminatórias da Copa do Nordeste de 2024 foram definidas. Serão 16 times na etapa preliminar da competição regional e os primeiros confrontos acontecerão no dia 7 de janeiro. Os vencedores voltam ao campo no dia 14. Vale ressaltar que ambos embates acontecem no formato de jogo único e somente quatro equipes avançam à fase de grupos.



O Ceará terá dois representantes no pré-Nordestão: Iguatu, que se classificou como terceiro colocado do Campeonato Cearense, e o Ferroviário, via colocação no ranking da Confederação Brasileira de Futebol. A CBF ainda não oficializou as datas, mas os dias já estão acordados com as federações e serão confirmados pela entidade em breve.



O Esportes O POVO apurou que o Iguatu enfrenta o CSA fora de casa, em Alagoas, — por ter posição pior no ranking da CBF —, enquanto o Ferroviário recebe o ASA na capital cearense. Este confronto do Tubarão da Barra, inclusive, é uma reedição do duelo deste ano entre as duas equipes, quando também se enfrentaram na primeira etapa da fase preliminar do Nordestão.