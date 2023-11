Fortaleza, Ceará e Ferroviário somam 12 indicações ao prêmios Confut Nordeste; veja nomes

A Confut Nordeste realiza no dia 23 de novembro, a partir das 19h30min (de Brasília), em Salvador (BA), a entrega dos prêmios Confut NE

No próximo dia 23 de novembro, a partir das 19h30min (de Brasília), em Salvador (BA), será realizada a entrega dos prêmios da Confut Nordeste, evento da indústria do futebol da região que contempla os destaques dos clubes locais. Entre os indicados das 16 categorias, estão 12 profissionais que trabalham no futebol cearense.

O Fortaleza é o clube do Estado com mais representantes indicados: oito. O presidente Marcelo Paz e o 2º vice-presidente Alex Santiago estão entre os nomes, além de outros três diretores e três funcionários do clube, nas áreas jurídica, comercial e de análise de desempenho.