Almanaque do Ferrão: nova edição registra os 90 anos de história do Ferroviário

Nova edição do Almanaque do Ferrão, com a história completa dos 90 anos do Ferroviário Crédito: Afonso Ribeiro

Nesta terça-feira, 7, o diretor de marketing do Ferroviário, Chateaubriand Arrais Filho, concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, em que comentou sobre a nova edição do Almanaque do Ferrão, produzido por Evandro Ferreira Gomes, e o jantar de comemoração que será realizado pelo clube na próxima quinta-feira, 9. O dirigente coral também discorreu sobre a atuação do marketing do Tubarão durante a temporada e revelou um projeto de escudo alternativo para camisas comemorativas em 2024. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O novo Almanaque do Ferrão é uma atualização da primeira edição, lançada em 2013, que celebrava os 80 anos do clube. Na nova versão, estão presentes as fichas técnicas de todos os jogos oficiais e amistosos do Ferroviário desde 1933. O projeto parte para um novo processo de diagramação e editoração em comemoração aos atuais 90 anos de fundação do Tubarão da Barra.

Chateaubriand afirmou que a nova edição do Almanaque contemplará cerca de 3.995 fichas técnicas dos jogos do Ferroviário entre 1933 e 2023, além de apresentar o levantamento detalhado de quase 2.500 jogadores profissionais que vestiram a camisa coral nas últimas nove décadas, apontando recordistas, como maiores goleadores e os atletas com maior número de partidas, as médias de público ano a ano e o resumo de todas as campanhas vitoriosas. Para adquirir o exemplar, o torcedor interessado em comprar pode acessar a loja virtual do clube (www.lojadoferroviario.com.br) ou ir à sede do Ferroviário (Rua Dona Filó, 650, Barra do Ceará). No jantar de comemoração também haverá vendas. Vale lembrar que a obra de Evandro Ferreira Gomes já está em processo de envio para os membros que participaram da campanha de financiamento coletivo, realizada no primeiro semestre com torcedores que adquiriram antes mesmo do lançamento e ajudaram na produção. Ferrão promove Jantar do Caracas O jantar que celebra o lançamento do Almanaque ocorre na noite da próxima quinta. Segundo Chateaubriand Arrais, a data foi escolhida para homenagear Valdemar Caracas, um dos fundadores do Ferroviário. O diretor comentou ainda que a ideia é ter um evento deste porte todo ano na mesma data. O jantar será feio no restaurante Nativas, na Aldeota. Durante a noite, haverá também uma apresentação detalhada sobre o ano de 2023 do Tubarão, seguida das projeções para o ano seguinte.

O marketing do Ferroviário em 2023 e o projeto de escudo alternativo “Não dá para desassociar o marketing completamente do campo”. Foi esta frase que abriu o discurso de Chateaubriand Arrais Filho, atual responsável pela pasta, e que resumiu a fase do clube dentro e fora das quatro linhas. Se dentro de campo o Tubarão conquistou o acesso para a Série C e conquistou o bicampeonato nacional da Série D, fora dele, pulou de 340 para mais de 2 mil sócios-torcedores, além de ter alcançado um número próximo a R$ 200 mil em patrocínios, segundo o dirigente. Tudo isso mantendo sua marca própria, registrada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). “A gente tem, para esse ano (2024), um projeto de fazer um símbolo alternativo, fazer uma camisa para isso. Não vai ser uma mudança do símbolo, a gente vai fazer e colocar para ver a repercussão”, comentou o Chateaubriand, quando questionado se entre tantas inovações do Ferroviário, como a faixa transversal que tomou o lugar das horizontais, poderia surgir um novo escudo.