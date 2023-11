Ex-presidente do Ferroviário, Chateaubriand Arrais falece aos 87 anos

Apaixonado pelo Coral, o ex-dirigente foi presidente do clube entre 1975 e 1977 e marcou história como uma das principais figuras do soerguimento e crescimento do Tubarão

Figura importante na história do Ferroviário, Francisco Chateaubriand Arrais Leite, ex-presidente do Tubarão, faleceu aos 87 anos nesta terça-feira, 7. Nascido na cidade de Mauriti em 29 de novembro de 1935 e fiel torcedor coral, o ex-dirigente comandou a diretoria do clube da Barra entre o fim de 1975 e 1977.

O Ferroviário emitiu uma nota de pesar pelo falecimento, ressaltando toda a importância e lealdade que o ex-dirigente teve “às necessidades de soerguimento e crescimento contínuo do Tubarão da Barra”. Neste ano, Chateaubriand Arrais acompanhou a campanha que culminou no acesso do Coral à Série C e também no bicampeonato nacional.

“Nos últimos tempos, nosso ex-presidente participou de diversas homenagens ao Ferroviário e sempre que possível acompanhava os jogos da equipe nos estádios ou pela TV, onde teve a felicidade de ver o título de bicampeão brasileiro invicto. Exatamente no ano dessa gloriosa conquista, Chateaubriand Arrais Leite segue para o plano superior, porém continuará a figurar eternamente na seleta galeria de dirigentes que muito contribuíram para a consolidação da grandeza cultural e esportiva que solidificou e hoje caracteriza o Ferroviário Atlético Clube”, disse parte da nota de pesar do Ferroviário.