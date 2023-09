Ferroviário anuncia atacante João Guilherme, ex-Retrô, para 2024

O Ferroviário anunciou a contratação do atacante João Guilherme. O piauiense, de 22 anos, atuou pelo Concórdia-SC e pelo Atlético-CE em 2023, disputando 27 partidas, com dois gols marcados.

Revelado pelo Três Passos-RS, João Guilherme ainda tem passagens por Flamengo-PI, Fluminense-PI, Primavera-SP, Íbis-PE, Retrô-PE e Maguary-PE. Pelo Tubarão da Barra, disputará o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro.

João Guilherme é a 2ª contratação anunciada pelo Ferroviário visando 2024. Na última terça-feira, 27, anunciaram a chegada do lateral-esquerdo Daniel Vançan, ex-Oeste/SP. Os atletas serão comandados pelo técnico Matheus Costa, ex-Floresta, contratado para substituir Paulinho Kobayashi no comando da equipe.