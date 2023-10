Presidente da FCF projeta Estadual de 2024: "Nove clubes querem quebrar a hegemonia do Fortaleza"

A Federação Cearense de Futebol (FCF) realizou, na manhã desta segunda-feira, 9, o Conselho Técnico do Campeonato Cearense de 2024. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o presidente Mauro Carmélio comentou sobre a fórmula de disputa da próxima edição.

"Todos os dez clubes concordaram pela manutenção do regulamento e fórmula de disputa. Vai ser um campeonato muito forte por conta da condição de nove clubes que querem quebrar a hegemonia do Fortaleza, que tem cinco campeonatos seguidos. Tudo que foi bom em 2023 será repetido em 2024, mas ainda vem mais novidades", comentou.



Atual campeão do certame, o Fortaleza acumula cinco títulos consecutivos conquistados em 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Na próxima temporada, o time do Pici tentará um hexacampeonato inédito no futebol cearense.