Ceará e Fortaleza discutem ações de combate à LGBTQIA+fobia em reunião com o MPF

O Ministério Público Federal (MPF) promoveu reunião para discutir a implementação de políticas públicas relacionadas à população LGBTQIA+, considerando a necessidade de combater a LGBTQIA+fobia em estádios do futebol cearense. O encontrou contou com a presença de representantes do Ceará e do Fortaleza.

Quem participou do debate?

Participaram do debate representantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, Ordem dos Advogados do Brasil-Ceará, Comissão da Diversidade Sexual e Gênero , Secretaria da Cidadania e da Diversidade do Ceará, Secretaria de Esporte do Ceará, Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Secretaria de Segurança Cidadã de Fortaleza, Coletivo Mães da Resistência, Ceará Sporting Club, Fortaleza Esporte Clube e Centro de Referência LGBT+ Thina Rodrigues.

Ceará foi multado por cânticos homofóbicos em jogo da Série B

Após parte da torcida preferir cânticos homofóbicos na partida contra o Vila Nova, no Castelão, no dia 19 de julho, o Ceará foi julgado pela 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e multado no valor de R$ 40.000,00.

Diante do caso repetitivo, o Vovô promoveu um congresso para conscientização dos torcedores sobre homofobia e racismo. A reunião, que contou com a presença de líderes e membros das torcidas organizadas do clube, aconteceu no CT de Porangabuçu e teve a presença de representantes do Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE) e membros da diretoria alvinegra.

Torcida organizada do Fortaleza proferiu gritos homofóbicos durante partida contra o Coritiba

Os cânticos com teor discriminatório também ocorreram em jogos do Fortaleza neste ano. Um dos casos aconteceu durante a vitória por 3 a 1 diante do Coritiba, no Estádio Presidente Vargas, pela Série A do Campeonato Brasileiro.



