Ciel lidera artilharia do futebol cearense em 2023; veja ranking

O atacante Ciel, do Ferroviário, marcou pela 21ª vez na temporada no empate contra o Maranhão, no duelo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, e ampliou a vantagem como artilheiro do futebol cearense em 2023. A lista contempla atletas de clubes do estado da 1ª a 4ª divisão.

Juan Martín Lucero, do Fortaleza, com 18 gols, e Erick, do Ceará, com 16, completam o Top-3.

O Top-10 é praticamente dominado pelos atletas que disputam a Série A e B do Campeonato Brasileiro, por Fortaleza e Ceará, respectivamente. São seis atletas do Leão do Pici e quatro do Alvinegro de Porangabuçu. Ao todo, 20 jogadores estão entre os dez principais artilheiros por clubes cearenses na temporada.