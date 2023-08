Com gol de Ciel, Ferroviário empata com Maranhão pelas quartas de final da Série D

Maranhão e Ferroviário em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Série D 2023 Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

O Ferroviário empatou com o Maranhão-MA por 1 a 1 neste domingo, 27, valendo pelo jogo de ida das quartas de final da Série D. A partida ocorreu no Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. O confronto de volta será realizado no próximo domingo, 3, às 17h30min, no Estádio Presidente Vargas (PV). Quem se classificar assegura vaga na Série C do ano que vem. O Tubarão foi a campo com uma escalação totalmente diferente da que venceu o Iguatu por 1 a 0, no meio de semana, pelo primeiro jogo da final da Taça Fares Lopes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nos primeiros minutos do duelo, o lateral-esquerdo coral Mattheus Silva se machucou e precisou ser substituído por Brayan. O Ferroviário começou a criar chances com Wesley, que finalizou e viu Moisés fazer a intervenção.

Em seguida, o arqueiro quadricolor defendeu cabeceio de Alisson. A melhor oportunidade do Tubarão na primeira etapa veio com Ciel. O atacante recebeu em velocidade, invadiu a área e chutou, mas a bola passou ao lado do gol. Instantes depois, o Maranhão abriu o placar. Após cruzamento na área, Passira ajeitou de cabeça para Ronald, que finalizou forte e marcou. Os mandantes ainda tiveram chance antes do intervalo com Fabrício, mas Douglas Dias defendeu. Na segunda etapa, o confronto ficou mais movimentado. O Ferrão buscava o empate, enquanto que o time da casa tinha espaço para o contra-ataque. Os cearenses tiveram boas chances com Tarcísio e Lincoln, mas Moisés parou as duas tentativas. Após rebote em bola levantada na área, Ciel aproveitou cruzamento e fez o gol, mas a arbitragem marcou impedimento. O árbitro de vídeo analisou o lance por cerca de cinco minutos e confirmou a anulação. Logo depois, o camisa 99 foi responsável pelo empate. Ciel recebeu passe de Gabryel Martins no lado esquerdo do ataque e finalizou por cobertura para anotar o seu 21º gol no ano. São dez tentos somente nesta Quarta Divisão. Nos minutos finais, Douglas Dias fez falta na lateral da área e recebeu cartão amarelo. Na cobrança, Leone subiu sozinho e cabeceou por cima, mantendo a igualdade no placar.