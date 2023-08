Dentro do Morenão, Iguatu vence Caucaia e garante vaga na final da Fares Lopes

O adversário sairá da disputa entre Ferroviário e Pacajus. Na noite da última quarta-feira, 9, o Cacique venceu o Tubarão por 2 a 0 e ficou com a vantagem no duelo

Pela volta da semifinal da Taça Fares Lopes, o Iguatu venceu a equipe do Caucaia por 4 a 1, na noite desta quinta-feira, 10, e se garantiu na final da competição. Dedeco, Araçoiaba, Gleidson e Guidio anotaram os gols do Azulão. Dagson diminuiu o prejuízo.

Após um empate por 0 a 0 na ida, o embate ficou em aberto para o jogo que foi disputado na região Centro-Sul do estado. Dentro dos seus domínios, o Iguatu não tomou conhecimento da Raposa e chega com prestígio à decisão.

O adversário sairá da disputa entre Ferroviário e Pacajus. Na noite da última quarta-feira, 9, o Cacique venceu o Tubarão por 2 a 0 e ficou com a vantagem no duelo. O capítulo final será na próxima quarta-feira, 16, às 20 horas, no Presidente Vargas.