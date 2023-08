Saiba mais sobre o Sousa-PB, que enfrenta o Atlético-CE na Série D

Após empatar por 1 a 1 com o Águia de Marabá-PA fora de casa, o Atlético Cearense derrotou a equipe rival por 3 a 0 no Estádio Presidente Vargas e avançou para as oitavas da Série D. O próximo adversário dos cearenses será o Sousa, da Paraíba.

Fundado em 1991, o Sousa Esporte Clube está na Série D desde 2021. A melhor divisão que a equipe alcançou foi a Série C, disputada pela última vez em 2003. O atual treinador do Dinossauro é Renatinho Potiguar, anunciado no fim de novembro do ano passado para esta temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O clube encerrou a fase de grupos da quarta divisão na liderança do grupo 3, com 26 pontos. Foram oito triunfos, dois empates e quatro derrotas. Os paraibanos marcaram 24 gols e sofreram 15.

Na segunda fase da competição, já em formato de mata-mata, o Sousa enfrentou o Falcon-SE. O Dinossauro empatou por 1 a 1 como visitante e, em seus domínios, no Estádio Marizão, triunfou de virada pelo placar de 2 a 1.

Em 2023, o Verdão já atuou em 30 partidas: 17 vitórias, cinco empates e oito derrotas. São oito jogos de invencibilidade - a última derrota foi no dia 15 de junho, contra o Iguatu, por 2 a 1, pela fase de grupos da quarta divisão.

No Estadual, a equipe ficou com o vice-campeonato, sendo superado pelo Treze-PB. Além disso, o Sousa disputou a primeira etapa da pré-Copa do Nordeste, mas perdeu para o Confiança-SE por 1 a 0 em jogo único e foi eliminado.