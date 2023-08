No PV, Atlético-CE recebe Sousa pelo jogo de ida das oitavas da Série D

Neste sábado, 12, o Atlético Cearense recebe o Sousa-PB, às 15 horas, pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O embate será realizado no Estádio Presidente Vargas. A Águia busca uma vitória para jogar com mais tranquilidade na partida da volta, que será no dia 20, na Paraíba.

O Atlético se classificou para as oitavas após eliminar o Águia de Marabá-PA. Os cearenses empataram em 1 a 1 fora de casa e venceram por 3 a 0 no PV. O gol no primeiro jogo foi anotado por Davi Torres, enquanto que Ewerton Potiguar, Digão e Dindê marcaram na volta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Sousa, por sua vez, conseguiu a vaga depois de superar o Falcon-SE. Os paraibanos ficaram no 1 a 1 na ida e triunfaram por 2 a 1 na volta.

A Águia da Precabura vem de quatro jogos sem derrota, contando com os dois na primeira fase do mata-mata, outro na fase de grupos e um na Taça Fares Lopes. Na competição cearense, o time já foi eliminado.

Enquanto isso, o Dinossauro está com oito partidas de invencibilidade, todos pelo certame nacional. A última derrota foi contra outro rival cearense: perdeu para o Iguatu, por 2 a 1, no dia 15 de junho.

Pelo lado da Águia, o volante Lucas Sousa, expulso no primeiro embate do mata-mata, retorna de suspensão e estará disponível para ser escalado pelo técnico Michel Lima.