Ferroviário vira chave e foca em decisão na Série D após perder invencibilidade

O Tubarão começa a disputa das oitavas de final da Série D do Brasileiro neste domingo, 13, diante do Nacional-PB, no Estádio Zé Cavalcanti, em Patos, às 16 horas

Após perder a invencibilidade de 20 jogos na temporada, na derrota para o Pacajus por 2 a 0, pela Taça Fares Lopes, o Ferroviário não tem muito tempo para lamentar. Isso porque já neste domingo, 13, o time inicia a disputa das oitavas de final da Série D do Brasileiro, diante do Nacional-PB, no Estádio Zé Cavalcanti, em Patos, às 16 horas.

O técnico da equipe, Paulinho Kobayashi, comentou a respeito da quebra da série invicta. No entanto, destacou que isso não pode ser empecilho para o objetivo maior do ano: “Eu não estava computando porque estava apenas pensando em manter a invencibilidade, mas é uma marca expressiva. Agora, manter o foco para a decisão de domingo, de 180 minutos. Isso (derrota para o Pacajus) não pode abalar o que construímos até aqui. Vamos pensar na Série D que o nosso objetivo é, também, o acesso”, disse.

Esse momento é o mais aguardado por todos os torcedores do clube. Afinal, depois de boas campanhas no Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, fica a expectativa de conquistar o acesso à Série C 2024. Na Quarta Divisão, o Tubarão da Barra ainda não sabe o que é perder. Este fato o põe como forte candidato a conseguir ascensão.

Para poder largar bem, o escrete coral terá à disposição Ciel. Artilheiro do Ferrão - e do futebol cearense - no ano com 17 gols, o jogador foi desfalque no confronto da volta contra o Princesa do Solimões-AM, no último sábado, 5, após ser expulso na ida. Mesmo com a vitória do Peixe por 3 a 0 naquela oartida, o retorno do camisa 99 é um reforço para o grupo comandado por Kobyashi.

Outro destaque em 2023 é o goleiro Douglas Dias, um dos responsáveis pelo Ferroviário possuir um dos melhores setores defensivos do torneio nacional. O paredão da Barra destacou a dificuldade do mata-mata, exaltando o momento do Nacional dentro dos seus domínios: “Vai ser um jogo dificil. Sabemos da força que eles possuem dentro de casa, mas estamos preparados para isso. E eu acredito que vamos conseguir um bom resultado”.