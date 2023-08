Ferroviário vence Princesa do Solimões por 3 a 0 e avança às oitavas da Série D

Após empate no jogo de ida, equipe cearense derrotou o Princesa por 3 a 0 no Estádio Presidente Vargas e passou de fase no mata-mata. Adversário será ASA ou Nacional-PB

O Ferroviário derrotou o Princesa do Solimões-AM no jogo de volta da segunda fase da Série D e avançou para as oitavas de final da competição nacional. Neste sábado, 5, a equipe cearense venceu por 3 a 0, no Estádio Presidente Vargas, e se classificou após igualdade em 1 a 1 na ida. Os gols foram marcados pelo zagueiro Alisson, pelo meia Matheus Lima e pelo atacante Kadu.

Na próxima fase, o Tubarão da Barra enfrentará o vencedor do embate entre ASA-AL e Nacional-PB. Na ida, os alagoanos venceram por 1 a 0. A volta acontece neste domingo, 6, às 16 horas, na Paraíba. A previsão é de que as oitavas sejam realizadas com jogo de ida no dia 12 ou 13 de agosto e volta em 19 ou 20 deste mesmo mês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ferrão entrou em campo contra o Princesa com mudanças no time titular. O atacante Ciel, expulso no primeiro jogo, já era desfalque certo. Além dele, Thiaguinho e Gabryel Martins ficaram no banco após serem titulares na ida. As novidades na escalação incluíram Deizinho, recuperado de lesão, o recém-contratado Vitinho e Bruno Gonçalves.

O jogo começou truncado e com poucas oportunidades para os dois lados. O Princesa adiantou suas linhas em alguns momentos, buscando travar a saída de bola do Tubarão da Barra.

Perto do fim da primeira etapa, o Ferrão abriu o placar com o zagueiro Alisson, após cobrança de escanteio de Wesley. O defensor, que chegou ao nono gol em 2023, é o vice-artilheiro do time na temporada. Ciel, com 17, lidera a estatística.

Na segunda etapa, o Princesa buscou mais o ataque por estar em desvantagem no placar. A equipe finalizou de fora da área com Tiririca e Max, mas não balançou as redes.