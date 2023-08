Ciel será desfalque do Ferroviário para a decisão contra o Princesa do Solimões

No ano, o camisa 99 é o artilheiro do Tubarão da Barra e do futebol cearense. São 17 gols anotados em 30 partidas disputadas

O Ferroviário se prepara para o momento mais decisivo da temporada. No sábado, 5, às 17 horas, o Tubarão recebe o Princesa do Solimões-AM, no Estádio Presidente Vargas, pelo jogo de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, Paulinho Kobayashi não contará com seu principal jogador: Ciel.

Goleador coral, o camisa 99 foi expulso após o apito final do jogo de ida contra a equipe amazonense, devido confusão entre os atletas dos dois clubes. Mesmo com o peso do desfalque, Kobayashi tem boas opções dentro do elenco. A primeira - e mais provável - é Kiuan.

O atleta de 19 anos entrou no lugar de Ciel quando o atacante foi substituído no segundo tempo da partida realizada em Manacapuru, interior do Amazonas. No tempo que o artilheiro esteve de fora em sete rodadas por um uma lesão muscular na coxa, Kiuan foi o escolhido na maiores das vezes para assumir a vaga que estava em aberto. O jovem marcou dois gols nas 29 vezes que entrou em campo.

Outra alternativa para o técnico do Peixe é apostar em um modelo sem um homem fixo na área, algo que o próprio já fez no torneio. Ao invés da utilização de Kiuan, Abner pode ser utilizado ao lado de Gabryel Martins e Thiaguinho. Bruno Gonçalves é outro jogador que tem chances, por mais que remotas, de aparecer entre os onze titulares

De qualquer forma, mesmo com a importância que Ciel tem para o grupo - são 17 gols em 2023 - , o Ferroviário já provou que pode atuar de forma consistente mesmo sem a sua presença dentro do gramado, afinal, não perdeu nenhum duelo no momento em que o pernambucano esteve fora de combate.