Guarany de Sobral alega falta de dinheiro, levará W.O e corre risco de exclusão da Fares Lopes

Em crise financeira, o Bugre Sobralense não conseguiu arcar com os custos da viagem até Juazeiro do Norte, onde enfrentaria o Icasa, e informou para a Federação Cearense de Futebol que não entrará em campo

A crise financeira segue impactando, de forma cruel, o planejamento do Guarany de Sobral na temporada de 2023. Sem dinheiro para arcar com os custos da viagem até Juazeiro do Norte, o Cacique do Vale informou ao presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmelo, que não entrará em campo para enfrentar o Icasa no domingo, 2 de julho, pela 3ª rodada da Fares Lopes.

+ Salários atrasados e dívida de R$ 2 milhões: o "grito de socorro" do Guarany de Sobral



Desta forma, o Bugre Sobralense aceitou a derrota por W.O e o Icasa será declarado vencedor da partida pelo placar de 3 a 0. Caso o Guarany não entre em campo para a disputa de qualquer outro jogo, a equipe acabará excluída da competição.

Em nota, o Guarany de Sobral informou que “a diretoria e sua comissão técnica seguem trabalhando para que o Cacique do Vale se mantenha de pé e consiga se reabilitar, mesmo diante de todas as dificuldades”.

Situação interna é quase insustentável

Tradicional time do interior do Ceará, o Guarany de Sobral chegou a interromper as atividades semanas atrás pela grave crise financeira que assola o clube. A atitude foi um “grito de socorro” diante da insustentável situação que o Rubro-Negro vive, potencializada por dívidas trabalhistas que ultrapassam R$ 2 milhões, quatro meses de salários atrasados e patrocínio da prefeitura bloqueado na justiça.