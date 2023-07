Em mais um duelo cearense na Série D, Ferroviário visita o Caucaia no Raimundão

Líder e garantido no mata-mata da Série D. É com esse cenário que o Ferroviário vai até o Raimundão, na região metropolitana da capital cearense, encarar os donos da casa, Caucaia. O confronto entre as duas equipes será neste domingo, 2, às 16 horas.

Mesmo com a vida bem encaminhada no torneio, o Tubarão já deu provas que não irá focar apenas na próxima fase. Na última rodada, diante do Atlético-CE, os comandados de Paulinho Kobayashi venceram pelo placar de 2 a 1, em noite de destaque para o goleiro Douglas Dias, que garantiu o triunfo coral ao defender um pênalti nos minutos decisivos.

O técnico do Peixe, aliás, avaliou o desempenho da equipe e falou sobre as chances de chegar à Série C 2024:”Não posso analisar todos os adversários, mas em questão de pontuação, é um time à frente dos outros. Também entendo que o Ferroviário tenha jogado muito bem, não é ganhar de qualquer jeito, com bom futebol. Temos totais condições de conquistar o acesso”, afirmou.

Autor dos dois gols da vitória frente a Águia, o zagueiro Alisson também comentou sobre a fase da agremiação da Barra: “Os jogos contra as equipes daqui do estado são bem difíceis. Nós os conhecemos um ao outro e sabemos da dificuldade que o campo pode proporcionar. Teremos um estilo de jogo totalmente diferente do habitual, mas seguiremos com a mesma humildade e colocando a camisa do Ferroviário sempre na frente para darmos o nosso melhor e saímos de campo com mais uma vitória”, disse.

O Caucaia não vive o mesmo momento positivo do adversário. A Raposa Metropolitana é a 9ª colocada do Grupo A-2 com nove pontos conquistados e segue na disputa pela classificação. Caso saia vencedora, o clube pode encostar no G-4 da chave e acirrar a batalha pelo avanço ao estágio de decisão da Quarta Divisão.

Outro representante do esporte local que entra em campo neste domingo, 2, é o Pacajus. O Cacique do Vale do Caju busca retornar à zona de qualificação do Grupo A-3. Para isso, vai até Ceará Mirim, onde duela diante do Globo-RN, no Estádio Barretão, às 15h30min. Atualmente, está na 5ª posição com 15 de pontuação

Após esse embates, restarão apenas três jogos para o término desta etapa do certame. Até o momento, dos cearenses, apenas o Ferroviário já está classificado. Todos os outros clubes, no entanto, possuem chances de seguir na busca pelo acesso à Série C da temporada de 2024.