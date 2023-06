Floresta visita o Paysandu buscando primeira vitória como visitante na Série C

O jogo entre Verdão e Papão, que acontece no Mangueirão, em Belém (PA), é um confronto direto na tabela, já que a diferença entre as duas equipes é de somente um ponto

Invicto há quatro jogos, o Floresta quer seguir embalado na Série C e terá que superar um difícil e importante confronto diante do Paysandu hoje, às 19 horas, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), pela nona rodada. Na 13ª posição, o Verdão da Vila Manoel Sátiro precisa vencer para não apenas se afastar da zona de rebaixamento, como também se aproximar do G-4 da Terceirona.

Após oito jogos disputados, o cenário da Série C encontra-se em completo equilíbrio. Separados por um ponto na tabela, Floresta e Paysandu farão um embate direto, o que aumenta a responsabilidade para ambas as equipes. O Papão, em má fase, entrará em campo pressionado, já que acumula um jejum de quatro partidas consecutivas sem vitórias no torneio nacional, sequência que fez a equipe ingressar no Z-4.

Para o Floresta, apesar da proximidade com a zona de rebaixamento, o duelo no Pará representa a chance do clube se colocar entre os times do pelotão de cima. No cenário atual, três pontos separam o Lobo da Vila do Ypiranga-MG, quarto colocado do torneio. Além disso, é a possibilidade do Verdão conquistar a primeira vitória como visitante na Série C de 2023.

“Temos mais um importante jogo fora de casa e necessitamos pontuar. O nosso foco é vencer, e esse é o pensamento de todos. Sabemos que eles não vêm de resultados favoráveis, mas conhecemos a força do adversário e precisamos continuar nessa crescente dentro da Série C. Mantendo o respeito ao Paysandu, vamos para Belém em busca do triunfo", disse Joedson Almeida, capitão do Floresta.

O duelo também marca um reencontro entre Ricardinho e Paysandu. O meia, atualmente no Verdão, defendeu o Bicolor em 2022 e no início desta temporada, quando acabou sendo uma das referências do clube paraense. No Verdão, o veterano jogador de 37 anos, que fez sua estreia na rodada passada, estará novamente à disposição de Gerson Gusmão.

Confira abaixo a entrevista exclusiva de Ricardinho no programa Esportes do POVO: