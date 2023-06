Ricardinho revela que pediu a presidente para voltar ao Ceará e sonha com despedida no Vovô

Aos 37 anos, o meia se tornou a principal contratação do Floresta para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro e tem contrato até o fim da competição

O meia Ricardinho, ídolo do Ceará e atualmente no Floresta, abriu o jogo sobre seu futuro no futebol e revelou ter ligado para o presidente do Ceará, João Paulo Silva, para voltar ao Alvinegro do Porangabuçu, antes de acertar a ida para o Verdão da Vila.

Em entrevista exclusiva no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o meia ressaltou o desejo de encerrar a carreira no Ceará, clube no qual fez história.

"Eu sonho ainda em encerrar a carreira no Ceará. Tive uma conversa franca com o João Paulo, presidente (do clube). Expus esse meu sonho. Entendi que não era o momento. Nada impede que pra frente isso venha acontecer. Coloquei que desejaria um jogo de despedida no Castelão, com torcida, atletas que jogaram comigo", afirmou.

Aos 37 anos, o meia se tornou a principal contratação do Floresta para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro e tem contrato até o fim da competição. O experiente jogador também expôs o sonho de colocar o time cearense da Vila Manoel Sátiro na Série B.

"Hoje estou no Floresta. Sonho em quem sabe fazer um grande Campeonato Brasileiro pelo Floresta, quem sabe conseguir um acesso, colocar o Floresta na Série B", disse Ricardinho.

No Vovô, ele disputou 335 partidas em oito temporadas, marcou 39 gols e conquistou duas vezes a Copa do Nordeste, quatro vezes o Campeonato Cearense e o acesso para a Série A.

A estreia com a camisa do Floresta aconteceu no último domingo, 11, quando a equipe cearense empatou em 0 a 0 com o Altos. Ricardinho começou no banco e entrou no segundo tempo da partida.

Ricardinho: o que vai fazer quando parar de jogar futebol?

O meia revelou ainda que pretende seguir no futebol após pendurar as chuteiras. A ideia do atleta é jogar mais esta e, talvez, outra temporada, encerrar a carreira como jogador e iniciar o trabalho como gestor no esporte. O jogador contou que teve uma conversa com Marcelo Boeck, ex-goleiro e atualmente assessor executivo de futebol do Fortaleza.

"Penso em permanecer no futebol quando parar, na transição de atleta para outra função. Me vejo muito mais na parte da gestão. Estive conversando com o Boeck. Você começa a buscar e aprender mais sobre o assunto, além de cursos", afirmou.

"(Boeck) é um cara fantástico, sempre teve o coração de líder. Ele me falou como está sendo a transição, se sentindo útil nesse momento, podendo flutuar em várias áreas do clube. Aquilo fez muito sentindo pra mim, cada vez mais potencializando essa parte de gestão numa futura transição. Não sei se no fim do ano ou do próximo ano"