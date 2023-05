Ferroviário tem 100% de aproveitamento no início da Série D 2023

Tubarão da Barra é líder do grupo A2 com seis pontos somados após dois jogos e três gols marcados

O Ferroviário iniciou a Série D com o pé direito. Com gol do zagueiro Alisson, o Tubarão da Barra superou a ausência de três titulares — incluindo o artilheiro Ciel — e venceu o Cordino-MA fora de casa por 1 a 0 no último final de semana. O resultado garantiu assim mais uma vitória do time cearense no certame nacional.

Ao final de duas rodadas, a equipe comandada por Paulinho Kobayashi contabiliza 100% de aproveitamento, com três gols marcados e nenhum vazado. Após o resultado do último final de semana, o treinador coral comentou o bom momento da equipe, salientando que as vitórias existem principalmente pela entrega do grupo.

"Foi um time disciplinado. Tudo que nós pedimos taticamente eles fizeram. Temos que valorizar a entrega deles. São jogadores que a gente sabe que pode contar. O Ferroviário é um grupo maravilhoso e a vitória faz com que a gente entenda que estamos no caminho certo", disse o técnico.

Antes da vitória diante do Cordino-MA, o Tubarão havia vencido o Fluminense-PI por 2 a 0, na primeira rodada, com dois gols marcados por Ciel. Apesar dos seguidos bons resultados, o treinador pregou após os dois triunfos um discurso de humildade.

"Temos que ter equilíbrio e pé no chão. Sem equilíbrio não conseguimos nada. Temos que ter tranquilidade de saber que estamos no caminho certo. Não podemos achar que já conseguimos tudo. Pelo contrário. Temos que ir degrau por degrau e buscar o maior objetivo que é a primeira fase de classificação e depois os mata-matas, com o acesso tão sonhado", enfatizou ainda.

O Ferroviário volta a entrar em campo no próximo final de semana. No domingo, o Tubarão recebe o Tocantinópolis-TO às 17 horas, no estádio Presidente Vargas. O elenco se reapresenta para iniciar preparação para o jogo nesta terça-feira, 16, no período da manhã.