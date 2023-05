Iguatu e Pacajus fazem primeiro duelo cearense na Série D 2023

Equipes estão no grupo 3 e se enfrentam neste sábado, 20, às 16 horas, no estádio Morenão

Após duas rodadas de disputa, Iguatu e Pacajus farão a primeira partida entre clubes cearenses nesta Série D. O jogo, válido pelo Grupo 3, será realizado no próximo sábado, 20, às 16 horas, no estádio Morenão, em Iguatu.

Depois de estrear com derrota por 1 a 0 visitando o Santa Cruz-PE, o Iguatu venceu o Nacional de Patos-PB em casa pelo mesmo placar e anotou seus primeiros pontos na competição nacional. A equipe está em quinto lugar na tabela de classificação.

O Pacajus, por sua vez, começou o torneio empatando por 2 a 2 com o Campinense-PB em casa e depois perdeu por 2 a 1 para o Sousa-PB como visitante. O clube ocupa a sétima colocação do grupo.

Este será o quinto confronto na história a ser realizado entre os times, que já duelaram três vezes pelo Campeonato Cearense e uma vez pela Copa Fares Lopes. São três vitórias do Iguatu e uma do Pacajus.

O árbitro Mayron Frederico dos Reis Novais e a assistente Flávia Renally Costa Faustino, que validaram um gol para o Pacajus na derrota para o Sousa sem que a bola ultrapassasse a linha da meta, foram suspensos por período indeterminado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A partida, válida pela segunda rodada da Série D, foi disputada no último domingo, 14.

Em nota oficial divulgada na última terça-feira, 16, a o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, explicou que a decisão foi tomada por “entender que o desempenho deles foi abaixo dos padrões exigidos”.

Além da suspensão, os profissionais foram incluídos no Programa de Assistência ao Desempenho da Arbitragem (PADA), no qual irão passar por um processo de “recuperação”. No programa, árbitros são submetidos a uma análise técnica, física, médica, psicológica e nutricional, com o objetivo de descobrir a razão dos erros cometidos.