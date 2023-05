Ferroviário recebe Tocantinópolis-TO buscando terceira vitória na Série D

Após vencer o Cordino-MA por 1 a 0, pela segunda rodada da Série D, o Ferroviário chegou a dois triunfos em duas rodadas no torneio nacional. Na estreia, o time havia derrotado o Fluminense-PI em casa por 2 a 0.

Pela terceira rodada, o Tubarão da Barra recebe o Tocantinópolis-TO em busca da terceira vitória consecutiva na competição. O confronto será no estádio Presidente Vargas no próximo domingo, 21, às 17 horas. A equipe rival soma um ponto até agora, com uma derrota na estreia e um empate no duelo seguinte.

Caso vença, o time comandado pelo técnico Paulinho Kobayashi seguirá na liderança do grupo 2. Atualmente, com seis pontos conquistados, o Ferrão é o único clube no grupo com 100% de aproveitamento.

Será o terceiro jogo entre as equipes, que só se enfrentaram nos dois turnos da fase de grupos da Série C de 2001. Na ocasião, os cearenses venceram na ida e na volta pelo placar de 1 a 0.

Foco na classificação

Após o triunfo contra o Cordino, o técnico Kobayashi destacou os aspectos positivos do resultado e ressaltou a importância dos pontos conquistados neste início de Série D.

“Nosso time foi disciplinado taticamente e tudo aquilo que nós pedimos eles fizeram. Nós temos que valorizar a entrega desses nossos jogadores, eles vieram aqui e se entregaram em busca dessa vitória”, disse.

O treinador citou o apoio da diretoria ao trabalho e afirmou que é necessário somar mais pontos nas rodadas seguintes em busca da classificação assim que possível.