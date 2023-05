Caucaia e Atlético Cearense se enfrentam pela terceira rodada da Série D

Times registraram dois empates no torneio até agora e buscam primeiro triunfo. Partida será neste domingo, às 16 horas, no estádio Raimundão

Depois de duas rodadas na Série D, Caucaia e Atlético Cearense irão se encontrar em partida válida pela terceira rodada do grupo 2. O jogo ocorrerá no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Raimundão, em Caucaia. Será o segundo embate entre cearenses nesta edição do certame, no dia seguinte após o duelo entre Iguatu e Pacajus.

Depois de começar o campeonato empatando em casa por 2 a 2 com o Cordino-MA, o Caucaia repetiu o resultado visitando o Fluminense-PI. Com dois pontos, a Raposa Metropolitana ocupa o terceiro lugar na tabela.

Já o Atlético iniciou a Série D com empate contra o Maranhão-MA, fora de casa, por 1 a 1. Depois, ficou na igualdade sem gols com o Parnahyba-PI, como mandante. Tendo os mesmos dois pontos, a Águia da Precabura é a quarta colocada do grupo 2.

As equipes já se enfrentaram em 17 oportunidades. O Atlético Cearense tem nove vitórias e anotou 30 gols, enquanto que o Caucaia registra sete triunfos e possui 22 tentos nos duelos. Além disso, ocorreu um empate.



Alternância nos resultados

O histórico do confronto entre os cearenses registra diferentes períodos de vantagem. O Atlético, quando ainda se chamava Uniclinic, venceu os três primeiros jogos realizados e viu o Caucaia sair vitorioso nos quatro duelos seguintes.

Depois, a Águia da Precabura triunfou em seis partidas seguidas. A sequência teve fim em 2021, com um empate em 0 a 0 válido pela Copa Fares Lopes.

Após a igualdade, a Raposa Metropolitana conquistou o resultado positivo nos últimos três encontros, sendo um pela Fares Lopes e dois pelo Campeonato Cearense.